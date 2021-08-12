Клуб АПЛ нацелился на воспитанника "Барселоны" Кукурелью

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Клуб АПЛ нацелился на воспитанника "Барселоны" Кукурелью

Фото инстаграм Марка Кукурельи

Левый защитник "Хетафе" Марк Кукурелья может продолжить карьеру в Англии, сообщает журналист Николо Скира.

По его информации, интерес к 23-летнему футболисту проявляет "Брайтон". Клубы уже начали переговоры о возможном трансфере.

Рыночная стоимость воспитанника "Барселоны" оценивается в 20 миллионов евро.

В прошлом сезоне Кукурелья забил 3 гола и сделал 2 ассиста в 39 матчах в составе "Хетафе".

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