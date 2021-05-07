Клуб АПЛ нацелился на вратаря "Краснодара" Сафонова

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Клуб АПЛ нацелился на вратаря "Краснодара" Сафонова

Фото сайт РПЛ

Голкипер "Краснодара" Матвей Сафонов может продолжить карьеру в Англии, сообщает Eurostavka.

По информации источника, 22-летний россиянин попал в сферу интересов "Брайтона", который ищет молодого вратаря, способного стать основным на долгие годы.

Клуб АПЛ следит за воспитанником "быков" уже около года, поэтому в курсе недавней травмы стража ворот. Этот фактор может повлиять на переговоры.

В текущем сезоне Сафонов пропустил 41 гол в 26 матчах. Его рыночная стоимость - 15 миллионов евро.

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