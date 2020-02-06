Клуб АПЛ намерен купить Чалова, чтобы удержать главного тренера
"Кристал Пэлас" сохраняет интерес к нападающему ЦСКА Фёдору Чалову, сообщает Daily Star.
По сведениям издания, "орлы" хотят купить россиянина во время летнего трансферного окна.
За счёт этой сделки руководство клуба надеется убедить Роя Ходжсона продлить контракт, истекающий по окончании сезона. Сейчас 72-летний специалист сомневается в целесообразности заключения нового соглашения, поскольку недоволен текущим составом команды.
Напомним, что в августе прошлого года ЦСКА отказался продавать Чалова в "Пэлас" за 25 миллионов евро.
В текущем сезоне 21-летний форвард сыграл за армейцев 27 матчей, в которых забил 6 голов и сделал 5 ассистов.
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|Тоттенхэм
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|9
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|25
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|Арсенал Лондон
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|Кристал Пэлас
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|Борнмут
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|25
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|Вест Хэм Юнайтед
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