Клуб АПЛ намерен пригласить Почеттино
Маурисио Почеттино в ближайшее время может вернуться к тренерской деятельности.
По сведениям The Times, в приглашении аргентинского специалиста заинтересован "Эвертон", который ранее уволил Марку Силву.
После 15 туров "ириски" занимают в АПЛ 18-е место, набрав 14 очков.
Почеттино в ноябре этого года был уволен с поста тренера "Тоттенхэма", который он возглавлял с 2014 года.
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|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|15
|43
|2
|Лестер Сити
|15
|35
|3
|Манчестер Сити
|15
|32
|4
|Челси
|15
|29
|5
|Вулверхэмптон
|15
|23
|6
|Манчестер Юнайтед
|15
|21
|7
|Кристал Пэлас
|15
|21
|8
|Тоттенхэм
|15
|20
|9
|Шеффилд Юнайтед
|15
|19
|10
|Арсенал Лондон
|15
|19
|11
|Ньюкасл Юнайтед
|15
|19
|12
|Бернли
|15
|18
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|15
|18
|14
|Борнмут
|15
|16
|15
|Вест Хэм Юнайтед
|15
|16
|16
|Астон Вилла
|15
|15
|17
|Саутгемптон
|15
|15
|18
|Эвертон
|15
|14
|19
|Норвич Сити
|15
|11
|20
|Уотфорд
|15
|8