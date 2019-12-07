Клуб АПЛ намерен пригласить Почеттино

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Клуб АПЛ намерен пригласить Почеттино

Маурисио Почеттино в ближайшее время может вернуться к тренерской деятельности.

По сведениям The Times, в приглашении аргентинского специалиста заинтересован "Эвертон", который ранее уволил Марку Силву.

После 15 туров "ириски" занимают в АПЛ 18-е место, набрав 14 очков.

Почеттино в ноябре этого года был уволен с поста тренера "Тоттенхэма", который он возглавлял с 2014 года.

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Комментарии

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Да не пойдет туда он.Смешно

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