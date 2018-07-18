Клуб АПЛ предложил 16 миллионов евро за Зинченко

Полузащитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко может сменить команду в текущее трансферное окно, информирует Sky Sports News.

Так, по сведениям источника, продолжить карьеру 21-летний хавбек может в "Вулверхэмптоне". "Волки" уже предложили за украинца 16 миллионов евро.

В прошлом сезоне Зинченко сыграл 14 матчей за "Манчестер Сити". Результативными действиями в них он не отметился.