Клуб АПЛ предложил Асенсио зарплату выше, чем в "Реале"

Теги реал мадридмарко асенсио

Клуб АПЛ предложил Асенсио зарплату выше, чем в "Реале"

Фото твиттер "Реала"

Вингер мадридского "Реала" Марко Асенсио может сменить команду ближайшим летом.

По информации АВС, королевский клуб готов продать атакующего хавбека, если он не продлит контракт, истекающий в июне 2023 года.

Стороны ведут переговоры о новом соглашении, но пока безуспешно. 26-летний футболист требует повышения зарплаты.

"Реал", в свою очередь, хотел бы сохранить оклад испанца на текущем уровне - 4,5 миллиона евро за сезон + бонусы до 1,5 миллионов.

Асенсио имеет и другие предложения. В частности, неназванный клуб АПЛ согласен платить ему 7 миллионов евро ежегодно.

Не пропустите: "Реал" нацелился на хавбека "Наполи". | http://soccernews.ru
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