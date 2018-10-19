Клуб АПЛ продают за 300 миллионов евро

Теги ньюкасл юнайтед

Клуб АПЛ продают за 300 миллионов евроВладелец "Ньюкасла" Майк Эшли согласился продать клуб.

Как сообщает Daily Mail, новый владелец "сорок" должен заплатить за клуб 300 миллионов евро.

Источник отмечает, что в приобретении "Ньюкасла" заинтересовалась группа американских инвесторов.

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