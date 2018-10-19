Клуб АПЛ продают за 300 миллионов евро

Владелец "Ньюкасла" Майк Эшли согласился продать клуб.

Как сообщает Daily Mail, новый владелец "сорок" должен заплатить за клуб 300 миллионов евро.

Источник отмечает, что в приобретении "Ньюкасла" заинтересовалась группа американских инвесторов.

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