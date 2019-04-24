Клуб АПЛ рассматривает вариант с приглашением Гаттузо

Наставник "Милана" Дженнаро Гаттузо может продолжить свою тренерскую карьеру в Англии, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям издания, итальянский специалист входит в шорт-лист "Ньюкасла", который может потерять Рафаэля Бенитеса, чей контракт истекает в июне.

Будущее Гаттузо в "Милане" пока под вопросом. Если "россонери" не пробьются в Лигу Чемпионов по итогам текущего сезона, то руководство клуба может пойти на смену тренера.

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