Клуб АПЛ рассматривает вариант с приглашением Гаттузо
Наставник "Милана" Дженнаро Гаттузо может продолжить свою тренерскую карьеру в Англии, сообщает La Gazzetta dello Sport.
По сведениям издания, итальянский специалист входит в шорт-лист "Ньюкасла", который может потерять Рафаэля Бенитеса, чей контракт истекает в июне.
Будущее Гаттузо в "Милане" пока под вопросом. Если "россонери" не пробьются в Лигу Чемпионов по итогам текущего сезона, то руководство клуба может пойти на смену тренера.
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