Клуб АПЛ сделал "Зениту" предложение по Азмуну
Нападающий питерского "Зенита" Сердар Азмун может в январе перебраться в Англию.
Предметный интерес к 27-летнему футболисту проявляет "Бернли", занимающий последнее место в таблице АПЛ.
"Бордовые" готовы зимой выкупить иранца за 12 миллионов евро.
В текущем сезоне Азмун сыграл за "Зенит" 21 матч, забил 10 голов и сделал 4 ассиста. Его контракт с клубом истекает 30 июня.
Рыночная стоимость форварда оценивается в 25 миллионов евро.
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