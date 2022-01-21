Клуб АПЛ сделал "Зениту" предложение по Азмуну

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Клуб АПЛ сделал "Зениту" предложение по Азмуну

Фото инстаграм Сердара Азмуна

Нападающий питерского "Зенита" Сердар Азмун может в январе перебраться в Англию.

Предметный интерес к 27-летнему футболисту проявляет "Бернли", занимающий последнее место в таблице АПЛ.

"Бордовые" готовы зимой выкупить иранца за 12 миллионов евро.

В текущем сезоне Азмун сыграл за "Зенит" 21 матч, забил 10 голов и сделал 4 ассиста. Его контракт с клубом истекает 30 июня.

Рыночная стоимость форварда оценивается в 25 миллионов евро.

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