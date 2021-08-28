Клуб АПЛ включился в борьбу за Гайча

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Клуб АПЛ включился в борьбу за Гайча

Фото инстаграм Адольфо Гайча

Нападающий московского ЦСКА Адольфо Гайч привлёк внимание "Вест Хэма", сообщает Hammers.news.

По информации источника, "молотобойцы" могут купить аргентинца за сумму от 10 до 12 миллионов евро.

Ранее стало известно, что на 22-летнего футболиста нацелился другой английский клуб - "Рединг" из Чемпионшипа.

Напомним, что вторую половину прошлого сезона Гайч провёл в аренде в "Беневенто", а до этого забил 1 гол и сделал 1 ассист в 18 играх за ЦСКА. В новом сезоне форвард сыграл 1 матч в составе армейцев.

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