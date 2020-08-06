Клуб АПЛ включился в борьбу за хавбека "Зенита" Барриоса

Полузащитник питерского "Зенита" Вильмар Барриос привлёк внимание ещё одного европейского клуба.

Ранее сообщалось, что на колумбийского хавбека нацелился "Милан".

По информации Conexión Win, заполучить одного из лидеров "сине-бело-голубых" также хочет "Ньюкасл".

Рыночная стоимость игрока оценивается в 16 миллионов евро.

В минувшем сезоне 26-летний Барриос сыграл за "Зенит" 35 матчей и забил 1 гол.

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