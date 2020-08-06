Клуб АПЛ включился в борьбу за хавбека "Зенита" Барриоса
Полузащитник питерского "Зенита" Вильмар Барриос привлёк внимание ещё одного европейского клуба.
Ранее сообщалось, что на колумбийского хавбека нацелился "Милан".
По информации Conexión Win, заполучить одного из лидеров "сине-бело-голубых" также хочет "Ньюкасл".
Рыночная стоимость игрока оценивается в 16 миллионов евро.
В минувшем сезоне 26-летний Барриос сыграл за "Зенит" 35 матчей и забил 1 гол.
Не пропустите: Саудовские инвесторы отказались от покупки "Ньюкасла". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
Переход Жоаозиньо в "Краснодар" сорвался
-
"Рома" объявила о смене владельца
-
Лукаку впервые в карьере забил 30 голов за сезон
-
Бабаев объяснил отказ ЦСКА возвращать Вагнера Лава
-
Клуб АПЛ включился в борьбу за хавбека "Зенита" Барриоса
-
Агуэро пропустит матч с "Реалом"
-
Семак поздравил жену с днём рождения танцем с чернокожими парнями
-
Бонавентура официально покинул "Милан"
-
Сёмин подколол "Локомотив" в связи с уходом Фарфана
-
У "Ромы" до конца августа сменится владелец
-
Бартомеу назвал игроков "Барселоны", которые не продаются
-
"Милан" купил защитника "Лиона"
-
Главные новости дня: 5 августа
-
ЦСКА и "Локомотив" интересуются уругвайским защитником
-
Тедеско оценил перспективы Урунова в "Спартаке"
-
Сульшер подтвердил, что Санчес не вернётся в "Манчестер Юнайтед"
-
ПСЖ в преддверии матча с "Аталантой" минимально обыграл "Сошо"
-
Газизов высказался о зарплате Кокорина в "Спартаке"
-
Сёмин поделился мнением об уходе Фарфана из "Локомотива"
-
"Реал" выбрал новый клуб для Кубо
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18