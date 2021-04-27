Клуб АПЛ включился в борьбу за Хвичу

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Клуб АПЛ включился в борьбу за Хвичу

Фото твиттер Sportbox

Полузащитник "Рубина" Хвича Кварацхелия может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге.

По информации Football Fancast, на 20-летнего футболист нацелился "Лидс".

Спортивный директор "павлинов" Виктор Орта уже контактировал с агентом грузинского хавбека по поводу возможного трансфера.

В текущем сезоне Хвича сыграл за "Рубин" 23 матча, забил 4 гола и сделал 8 ассистов. Его рыночная стоимость - 15 миллионов евро.

Не пропустите: В "Рубине" отреагировали на желание "Ювентуса" усилиться Хвичей. | http://soccernews.ru
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