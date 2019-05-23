Клуб АПЛ вступил в борьбу за Фернандеса
"Ньюкасл" проявляет интерес к защитнику ЦСКА и сборной России Марио Фернандесу, сообщает Daily Star.
По сведениям издания, английский клуб намерен может приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Впрочем, окончательно трансферные планы "Ньюкасла" станут известны после того, как со своим будущим определится главный тренер команды Рафаэль Бенитес. Ранее сообщалось, что Фернандесом также интересуется "Атлетико".
В нынешнем сезоне 28-летним Фернандес провел за ЦСКА 34 матча во всех турнирах, в которых забил 1 гол и отдал 9 результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2022 года.
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|1
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|98
|2
|Ливерпуль
|38
|97
|3
|Челси
|38
|72
|4
|Тоттенхэм
|38
|71
|5
|Арсенал Лондон
|38
|70
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|66
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|Вулверхэмптон
|38
|57
|8
|Эвертон
|38
|54
|9
|Лестер Сити
|38
|52
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|52
|11
|Уотфорд
|38
|50
|12
|Кристал Пэлас
|38
|49
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|45
|14
|Борнмут
|38
|45
|15
|Бернли
|38
|40
|16
|Саутгемптон
|38
|39
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|36
|18
|Кардифф Сити
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|34
|19
|Фулхэм
|38
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
|38
|16