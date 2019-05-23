Клуб АПЛ вступил в борьбу за Фернандеса

Теги цска москваньюкасл юнайтедмарио фернандестрансферы

Клуб АПЛ вступил в борьбу за Фернандеса
"Ньюкасл" проявляет интерес к защитнику ЦСКА и сборной России Марио Фернандесу, сообщает Daily Star.

По сведениям издания, английский клуб намерен может приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Впрочем, окончательно трансферные планы "Ньюкасла" станут известны после того, как со своим будущим определится главный тренер команды Рафаэль Бенитес. Ранее сообщалось, что Фернандесом также интересуется "Атлетико".

В нынешнем сезоне 28-летним Фернандес провел за ЦСКА 34 матча во всех турнирах, в которых забил 1 гол и отдал 9 результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2022 года.

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