Клуб АПЛ ярко выразил отношение к гомофобии

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Клуб АПЛ ярко выразил отношение к гомофобии

"Лестер" опубликовал командное фото с баннером в поддержку ЛГБТ-сообществ.

Футболисты английского клуба сфотографировались с баннером "Футбол против гомофобии".

Напомним, что клубы АПЛ уже неоднократно проводили акции в поддержку ЛГБТ.

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