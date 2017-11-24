Клуб АПЛ зимой хочет приобрести Смолова

Форвард "Краснодара" Федор Смолов может продолжить карьеру в АПЛ.

Как сообщает Daily Mail, в услугах российского футболиста заинтересован "Вест Хэм". "Молотобойцы" готовы выложить за игрока 17 миллионов евро.

Напомним, что соглашение Смолова с "Краснодаром" рассчитано до лета 2019 года.

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