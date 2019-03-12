Клуб "Архентинос Хуниорс" установил в честь Марадоны гигантский надувной тоннель

Клуб "Архентинос Хуниорс", в котором воспитывался Диего Марадона, поставил на своем стадионе огромный надувной тоннель в честь аргентинца. Через него футболисты выходили на матч 22-го тура против "Велес Сарсфилд". Встреча пройдет 12 марта.

Легендарный футболист играл за "Архентинос Хуниорс" с 1976 по 1981 год, отметившись 116 голами.

Стадион "Архентинос Хуниорс" назван в честь Марадоны - "Диего Армандо Марадона".

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