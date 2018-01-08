Клуб Аршавина отказался от подписания Павлюченко

Казахстанский "Кайрат" отказался от подписания форварда Романа Павлюченко, последним клубом которого был московский "Арарат".

Как информирует prosports.kz, такое решение вице-чемпионы своей страны приняли в силу возраста нападающего, которому в текущем году исполнится уже 37 лет. В будущем "Кайрат", за который выступает другой российский форвард Андрей Аршавин, планирует поработать над омоложением состава.

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