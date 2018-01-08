Клуб Аршавина отказался от подписания Павлюченко

Теги кайратроман павлюченкоандрей аршавин

Клуб Аршавина отказался от подписания ПавлюченкоКазахстанский "Кайрат" отказался от подписания форварда Романа Павлюченко, последним клубом которого был московский "Арарат".

Как информирует prosports.kz, такое решение вице-чемпионы своей страны приняли в силу возраста нападающего, которому в текущем году исполнится уже 37 лет. В будущем "Кайрат", за который выступает другой российский форвард Андрей Аршавин, планирует поработать над омоложением состава.

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