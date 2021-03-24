Клуб Артема Милевского уволил главного тренера

Теги минайартём милевскийвасилий кобин

Клуб Артема Милевского уволил главного тренера

Фото: официальный сайт "Миная"/Автор неизвестен

Пресс-служба украинского клуба "Минай" на официальном сайте объявила об отставке Василия Кобина с поста главного тренера.

Решением об отставке по соглашению сторон было принято после встречи Кобина с президентом клуба Валерием Пересоляком. Причиной увольнения тренера стали неудовлетворительные выступления команды. После 18 туров "Минай" занимает предпоследнее, 13-е место, в турнирной таблице украинской Премьер-лиги.

35-летний Кобин тренировал "Минай" с 2019 года. Под его руководством клуб пробился в Премьер-лигу.

Напомним, что за "Минай" выступает известный украинский нападающий Артем Милевский.

Не пропустите: Артем Милевский определился с датой завершения карьеры. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром Серии А?
Все опросы
Загрузка...

главное

Сегодня стартует Чемпионат Европы U-21! Рассказываем главные факты о турнире

Сегодня стартует Чемпионат Европы U-21! Рассказываем главные факты о турнире

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Шахтер Донецк Шахтер Донецк 21 56
2 Динамо Киев Динамо Киев 22 45
3 Заря Луганск Заря Луганск 22 43
4 Десна Чернигов Десна Чернигов 22 42
5 Александрия Александрия 22 37
6 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 21 26
7 Мариуполь Мариуполь 21 25
8 Dnipro-1 Dnipro-1 21 22
9 Львов Львов 22 20
10 Ворскла Ворскла 22 20
11 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 22 18
12 Карпаты Львов Карпаты Львов 22 13
Полная таблица

топ-5 тегов