Клуб Артема Милевского уволил главного тренера
Фото: официальный сайт "Миная"/Автор неизвестен
Пресс-служба украинского клуба "Минай" на официальном сайте объявила об отставке Василия Кобина с поста главного тренера.
Решением об отставке по соглашению сторон было принято после встречи Кобина с президентом клуба Валерием Пересоляком. Причиной увольнения тренера стали неудовлетворительные выступления команды. После 18 туров "Минай" занимает предпоследнее, 13-е место, в турнирной таблице украинской Премьер-лиги.
35-летний Кобин тренировал "Минай" с 2019 года. Под его руководством клуб пробился в Премьер-лигу.
Напомним, что за "Минай" выступает известный украинский нападающий Артем Милевский.
Не пропустите: Артем Милевский определился с датой завершения карьеры. | http://soccernews.ru
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