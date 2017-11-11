Клуб Бекхэма близок к вступлению в МЛС
Клуб, принадлежащий бывшему капитану сборной Англии Дэвиду Бекхэму, близок к вступлению в МЛС, сообщает Goal.com.
По информации ресурса, руководство лиги пообещало одобрить франшизу Бекхэма в Майями в ближайшие месяцы.
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