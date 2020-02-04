Клуб Бекхэма готов удвоить зарплату Модрича

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Клуб Бекхэма готов удвоить зарплату Модрича

"Интер" Майами хочет переманить полузащитника мадридского "Реала" Луку Модрича, сообщает Marca.

По сведениям издания, американский клуб, совладельцем которого является легендарный Дэвид Бекхэм, готов увеличить в два раза нынешнюю зарплату звёздного хорвата.

В случае переезда в МЛС 34-летний футболист сможет зарабатывать от 20 до 28 миллионов евро в год.

В текущем сезоне Модрич сыграл за "Реал" 23 матча, забил 5 голов и сделал 5 ассистов. Его рыночная стоимость - 15 миллионов евро.

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