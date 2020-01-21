Клуб Бекхэма интересуется форвардом "Манчестер Сити" Агуэро
"Интер Майами" интересуется форвардом "Манчестер Сити" Серхио Агуэро, утверждает The Sun.
Напомним, владельцем американского клуба является бывший капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм.
Контракт 31-летнего игрока с "Сити" рассчитан до 2021 года. В скором времени он сможет вступать в переговоры с другими клубами. Сам футболист не против рассмотреть предложение "Интер Майами".
В этом сезоне футболист участвовал в 22 матчах, забив 20 голов и сделав 3 ассиста.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|21
|61
|2
|Манчестер Сити
|23
|48
|3
|Лестер Сити
|23
|45
|4
|Челси
|23
|39
|5
|Манчестер Юнайтед
|22
|34
|6
|Вулверхэмптон
|23
|34
|7
|Шеффилд Юнайтед
|23
|33
|8
|Тоттенхэм
|23
|31
|9
|Кристал Пэлас
|23
|30
|10
|Арсенал Лондон
|23
|29
|11
|Эвертон
|23
|29
|12
|Ньюкасл Юнайтед
|23
|29
|13
|Саутгемптон
|23
|28
|14
|Бернли
|23
|27
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|23
|25
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|22
|23
|17
|Уотфорд
|23
|23
|18
|Астон Вилла
|23
|22
|19
|Борнмут
|23
|20
|20
|Норвич Сити
|23
|17