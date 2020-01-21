Клуб Бекхэма интересуется форвардом "Манчестер Сити" Агуэро

"Интер Майами" интересуется форвардом "Манчестер Сити" Серхио Агуэро, утверждает The Sun.

Напомним, владельцем американского клуба является бывший капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм.

Контракт 31-летнего игрока с "Сити" рассчитан до 2021 года. В скором времени он сможет вступать в переговоры с другими клубами. Сам футболист не против рассмотреть предложение "Интер Майами".

В этом сезоне футболист участвовал в 22 матчах, забив 20 голов и сделав 3 ассиста.

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