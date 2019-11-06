Клуб Бекхэма нацелился на двух игроков "Зенита"
Новый клуб североамериканской лиги МЛС "Интер Майами", который принадлежит бывшему капитану сборной Англии Дэвиду Бекхэму, проявляет интерес к игрокам "Зенита" полузащитнику Матиасу Краневиттеру и нападающему Себастьяну Дриусси, сообщает комментатор Нобель Арустамян в своем Telegram-канале.
По данным источника, американский клуб готов заплатить за обоих футболистов 30 миллионов долларов (27 миллионов евро). Трансферы могут состояться зимой. "Интер Майами" уже сделал предложения по трансферам игроков.
В нынешнем сезоне 23-летний Дриусси провел за "Зенит" 17 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу. На счету 26-летнего Краневиттера три поединка.
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|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|15
|33
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|Ростов
|15
|30
|3
|Локомотив Москва
|15
|30
|4
|Краснодар
|15
|29
|5
|ЦСКА Москва
|15
|27
|6
|Арсенал Тула
|15
|19
|7
|Крылья Советов
|15
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|8
|Оренбург
|15
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|Урал
|15
|18
|10
|Спартак Москва
|15
|18
|11
|Уфа
|15
|17
|12
|Рубин
|15
|17
|13
|Динамо Москва
|15
|15
|14
|Тамбов
|15
|14
|15
|Ахмат
|15
|14
|16
|Сочи
|15
|13