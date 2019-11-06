Клуб Бекхэма нацелился на двух игроков "Зенита"

Теги зенит санкт-петербургинтер майамиматиас краневиттерсебастьян дриусситрансферы

Клуб Бекхэма нацелился на двух игроков "Зенита"

Новый клуб североамериканской лиги МЛС "Интер Майами", который принадлежит бывшему капитану сборной Англии Дэвиду Бекхэму, проявляет интерес к игрокам "Зенита" полузащитнику Матиасу Краневиттеру и нападающему Себастьяну Дриусси, сообщает комментатор Нобель Арустамян в своем Telegram-канале.

По данным источника, американский клуб готов заплатить за обоих футболистов 30 миллионов долларов (27 миллионов евро). Трансферы могут состояться зимой. "Интер Майами" уже сделал предложения по трансферам игроков.

 

В нынешнем сезоне 23-летний Дриусси провел за "Зенит" 17 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу. На счету 26-летнего Краневиттера три поединка.

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