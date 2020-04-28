Клуб Бекхэма намерен купить Видаля

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Клуб Бекхэма намерен купить Видаля

"Интер Майами", одним из совладельцев которого является бывший капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм, проявляет интерес к чилийскому полузащитнику "Барселоны" Артуро Видалю, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям издания, каталонский клуб готов расстаться с футболистом в летнее трансферное окно из-за угрозы распространения китайского коронавируса. "Барселона" оценивает хавбека примерно в 15 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 32-летний Видаль провел за "Барселону" 31 матч во всех турнирах, забил шесть голов и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Пока карлик не повредил его психику надо валить ему оттуда!К Роналду!

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