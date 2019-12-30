Клуб Бекхэма объявил имя главного тренера

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Клуб Бекхэма объявил имя главного тренера

Уругваец Диего Алонсо стал первым наставником в истории "Интер Майами".

Детали сделки не сообщаются. Напомним, что клуб Дэвида Бекхэма начнет выступать в МЛС со следующего сезона.

Отметим, что Алонсо является единственным тренером в истории, которому удалось выиграть Лигу Чемпионов КОНКАКАФ с двумя разными командами ("Монтеррей" и "Пачука").

Также уругваец известен по своей работе в "Олимпии", "Пеньяроле" и "Белла Висте".

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