Клуб Бекхэма объявил о первых трансферах в своей истории
Клуб легендарного английского полузащитника Дэвида Бекхэма "Интер Майами" совершил первые трансферы в своей истории.
Американский клуб подписал двух аргентинцев - нападающего Хулиана Каррансу и вингера Матиаса Пеллегрини. "Интер" арендовал обоих игроков до 31 января 2020 года.
Стоит отметить, что "Интер" начнет свои выступления в МЛС в марте 2020 года.
19-летний Пеллегрини является воспитанником "Эстудиантеса". За клуб он провел 17 матчей, в которых забил три мяча и сделал один голевой пас. 19-летний Карранса - воспитанник "Банфилд". На его счету семь забитых мячей и одна голевая передач в 33 матчах за клуб.
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