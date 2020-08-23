Клуб Бекхэма одержал первую победу в своей истории
В матче 6-го тура чемпионата МЛС "Интер Майами", одним из совладельцев которого является Дэвид Бекхэм, обыграл "Орландо Сити" со счетом 3:2.
Победу клубу из Майами принес дубль Хулиана Каррансы и гол Родольфо Писарро.
"Интер Майами" одержал первую победу в своей истории. В первых пяти матчах МЛС клуб потерпел пять поражений.
"Интер Майами" - "Орландо Сити" - 3:2 (2:1)
Голы: Карранса, 12 - 1:0, Дайк, 18 - 1:1, Карранса, 23 - 2:1, Писарро, 48 - 3:1, Нани, 80 - 3:2
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