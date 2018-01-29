Клуб Бекхэма официально вошёл в МЛС

Клуб "Майами", владельцем которого является легенда английского футбола Дэвид Бекхэм, официально вошёл в состав МЛС.

Сегодня бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" и "Реала" получил соответствующую лицензию.

"Мы мечтали об этом многие годы. Я люблю этот спорт на протяжении многих лет. Когда мне досталась команда, в моих мыслях был только один город, и это Майами. Этот город понравился мне тем же, чем он привлёк миллионы людей. Речь о разнообразии, погоде, культуре, пляжах и местных жителях. Мы собираемся выстроить клуб, которым вы сможете гордиться" - сказал Бекхэм.

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