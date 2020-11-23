Клуб Бекхэма поборется за Халка

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Клуб Бекхэма поборется за Халка

У форварда "Шанхай СИПГ" Халка появился ещё один вариант продолжения карьеры.

По информации Todo fichajes, на 34-летнего бразильца нацелился "Интер Майами", совладельцем которого является Дэвид Бекхэм.

В американском клубе хотят создать атакующее трио Халк - Гонсало ИгуаинРодольфо Писарро.

31 декабря нападающий станет свободным агентом и сможет перейти в другую команду бесплатно. Главным претендентом на него считается "Порту".

Не пропустите: "Зенит" не рассматривает вариант с возвращением Халка. | http://soccernews.ru
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