Клуб Бекхэма подписал двух игроков

"Интер Майами", принадлежащий бывшему капитану сборной Англии Дэвиду Бекхэму, объявил о трансферах двух игроков - гаитянского защитника Денсо Улисса и американского вратаря Дрейка Кэллендера.

21-летний Улисс перешел в клуб Бэкхема из "Такома Дефианс" на правах свободного агента. 22-летний Кэллендер также достался клубу из Майами бесплатно. Он перешел из "Сан-Хосе Эртквейкс".

Напомним, "Интер Майами" начнет выступления в МЛС в 2020 году.

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