Клуб Бекхэма предложил крупную сумму за форварда "Зенита"

Теги зенит санкт-петербургсебастьян дриусситрансферыинтер майамидэвид бекхэм

Клуб Бекхэма предложил крупную сумму за форварда "Зенита"
Эрнан Берман, агент аргентинского нападающего "Зенита" Себастьяна Дриусси, рассказал, что клуб "Интера" из Майами, который принадлежит легендарному англичанину Дэвиду Бекхэму, готов купить его клиента.

"Речь только о Дриусси. Предлагают сумасшедшие деньги, но "Зенит" не готов продавать футболиста. Себастьяна хочет пригласить лично Дэвид Бекхэм. Он готов заплатить 25 миллионов долларов. Если петербуржцы откажут, то "Интер" возьмет Рохера Мартинеса. У петербуржцев есть время до 19 декабря", – приводят слова Бермана российские СМИ.

23-летний Дриусси выступает за "Зенит" с 2017 года. В нынешнем сезоне он провел за петербургский клуб 21 матч во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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