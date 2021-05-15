Клуб Бекхэма пригласил Давида Луиза

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Центральный защитник лондонского "Арсенала" Давид Луиз может продолжить карьеру в МЛС.

По информации Get French Football News, "Интер Майами" намерен заключить контракт с бразильцем, когда он станет свободным агентом.

Ранее сообщалось, что 34-летний бразилец решил не продлевать с "канонирами" соглашение, истекающее 30 июня.

Луиз выступает за "Арсенал" с августа 2019 года, сыграл 73 матча, забил 4 гола и сделал 1 ассист.

Совладельцем "Интер Майами" является легендарный английский футболист Дэвид Бекхэм.

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