Клуб Бекхэма пригласил Давида Луиза
Фото твиттер Goal
Центральный защитник лондонского "Арсенала" Давид Луиз может продолжить карьеру в МЛС.
По информации Get French Football News, "Интер Майами" намерен заключить контракт с бразильцем, когда он станет свободным агентом.
Ранее сообщалось, что 34-летний бразилец решил не продлевать с "канонирами" соглашение, истекающее 30 июня.
Луиз выступает за "Арсенал" с августа 2019 года, сыграл 73 матча, забил 4 гола и сделал 1 ассист.
Совладельцем "Интер Майами" является легендарный английский футболист Дэвид Бекхэм.
Не пропустите: "Арсенал" презентовал новую гостевую форму. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Кто выиграет Ла Лигу в этом сезоне?
Лента новостей
-
Ибрагимович пропустит Евро-2020
-
"Лидс" разгромил "Бернли" в 36-м туре АПЛ
-
"Шальке" рассматривает двух тренеров из РПЛ
-
Когда возраст не помеха: ТОП-5 самых молодых дебютантов Лиги Чемпионов
-
У Дзюбы родился третий сын
-
"Нижний Новгород" вышел в РПЛ вместо "Оренбурга", стыковые матчи отменены
-
В тульском "Арсенале" отреагировали на слухи об интересе ЦСКА к Хлусевичу
-
3
Де Лигт восхитился мотивацией Роналду
-
Девушка дня: Анна Реброва - супруга легенды украинского футбола Сергея Реброва
-
Тедеско может возглавить "Гамбург"
-
Клуб Бекхэма пригласил Давида Луиза
-
Деспотович считает себя лучшим форвардом РПЛ
-
"Арсенал" определился с будущим Артеты
-
В "Зените" рассказали о состоянии Дзюбы
-
"Интер" нашел замену Брозовичу в "Арсенале"
-
ЦСКА нацелился на хавбека тульского "Арсенала"
-
СМИ узнали детали контракта Агуэро с "Барселоной"
-
Мхитарян определился со своим будущим в "Роме"
-
Голкипер "Крыльев Советов" Ломаев отреагировал на слухи об интересе "Зенита"
-
Пользователи Soccernews считают, что "Атлетико" станет чемпионом Испании
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18