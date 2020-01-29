Клуб Бекхэма сделал выгодное предложение ПСЖ по трансферу Кавани

"Интер Майами" вступил в гонку за нападающего ПСЖ Эдисона Кавани. Об этом сообщает AS.

Ранее сообщалось, что футболист близок к подписанию контракта с "Атлетико".

По данным источника, клуб экс-капитана сборной Англии Дэвида Бекхема сделал выгодное предложение ПСЖ по трансферу уругвайца. У бывшего футболиста хорошие отношения с руководством парижан.

Сам Кавани хочет продолжить карьеру в "Атлетико".

В нынешнем сезоне 32-летний Кавани провел за ПСЖ девять матчей и забил два гола. Его контракт с клубом действует до лета 2020 года.

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