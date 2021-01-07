Клуб Бекхэма уволил главного тренера

Американский клуб "Интер Майами", одним из совладельцев которого является бывший капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм, уволил Диего Алонсо с поста главного тренера.

Как сообщает официальный сайт клуба, стороны договорились о досрочном расторжении контракта по обоюдному согласию.

В прошлом сезоне "Интер Майами" под руководством Алонсо занял десятое место в Восточной конференции и не сумел пробиться в плей-офф.

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