Клуб Бекхэма уволил главного тренера
Американский клуб "Интер Майами", одним из совладельцев которого является бывший капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм, уволил Диего Алонсо с поста главного тренера.
Как сообщает официальный сайт клуба, стороны договорились о досрочном расторжении контракта по обоюдному согласию.
В прошлом сезоне "Интер Майами" под руководством Алонсо занял десятое место в Восточной конференции и не сумел пробиться в плей-офф.
Не пропустите: Фил Невилл может возглавить "Интер Майами". | http://soccernews.ru
главное
-
Болельщики "Монако" оценили игру Головина в победном матче с "Лорьяном"
-
В "Спартаке" отреагировали на информацию о желании "Ахмата" выкупить Тимофеева и Мелкадзе
-
Карим Бензема предстанет перед судом по делу о шантаже
-
Серхио Рамос может перейти в "Ливерпуль"
-
"Зенит" попал в топ-50 лучших европейских клубов по версии Euroclubindex
Лента новостей
-
Матч "Осасуна" - "Реал" находится под угрозой срыва
-
1
Клопп рассказал, почему "Ливерпуль" не будет совершать трансферы в январе
-
Клуб Бекхэма уволил главного тренера
-
Болельщики "Монако" оценили игру Головина в победном матче с "Лорьяном"
-
Бывший игрок "Реала" и "Алании" перешел в клуб 4-го испанского дивизиона
-
Молодой бразильский футболист внезапно умер во время матча
-
Серхио Рамос показал видео с обнаженным торсом посреди снегопада
-
"Астон Вилла" увеличила цену на Грилиша. На игрока претендует "Манчестер Юнайтед"
-
Артета высказался о будущем Озила
-
Кристиан Эриксен не перейдет в ПСЖ
-
В "Спартаке" отреагировали на информацию о желании "Ахмата" выкупить Тимофеева и Мелкадзе
-
"Аякс" согласовал самый крупный трансфер в истории клуба
-
Тульский "Арсенал" готов избавиться от Комбарова и еще нескольких игроков
-
Переход израильского таланта в киевское "Динамо" близок к срыву
-
Карим Бензема предстанет перед судом по делу о шантаже
-
"Ливерпуль" не будет покупать игроков в январе
-
Головин дал интервью в самолете. Вместо микрофона был использован банан
-
"Вулверхэмптон" вернет Кутроне из аренды
-
Мемфис Депай высказался о своем будущем
-
"Арсенал" согласовал первый трансфер в зимнее трансферное окно
Турнирные таблицы
|Группа 1
|М
|О
|1
|Guadalajara Premier
|30
|64
|2
|Loros Universidad
|30
|63
|3
|Tepatitlán de Morelos
|30
|56
|4
|Reynosa
|30
|55
|5
|UA Chihuahua
|30
|55
|6
|Murciélagos
|30
|54
|7
|Necaxa II
|30
|54
|8
|Coras de Nayarit
|30
|52
|9
|Gavilanes FC Matamoros
|30
|49
|10
|Correcaminos UAT II
|30
|40
|11
|Монаркас Морелия II
|30
|37
|12
|Эстудиантес Текос
|30
|34
|13
|Leones Negros
|30
|34
|14
|Дуранго
|30
|24
|15
|Pacific
|30
|23
|16
|Cimarrones de Sonora II
|30
|9
|Группа 2
|М
|О
|1
|Ирапуато
|30
|73
|2
|UA Zacatecas
|30
|54
|3
|Jiquipilas
|30
|52
|4
|Pumas UNAM Premier
|30
|52
|5
|Крус Асул Идальго
|30
|50
|6
|Real Zamora
|30
|49
|7
|Inter Playa del Carmen
|30
|49
|8
|Toluca Premier
|30
|44
|9
|Ла Пьедад
|30
|43
|10
|Coyotes
|30
|42
|11
|Pioneros de Cancún
|30
|35
|12
|Орисаба
|30
|34
|13
|América Premier
|30
|29
|14
|Cocodrilos de Tabasco
|30
|29
|15
|Sporting Canamy
|30
|29
|16
|Yalmakan
|30
|24