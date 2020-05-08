Клуб Бекхэма ведет переговоры с хавбеком "Ромы" Пасторе
"Интер Майами" интересуется полузащитником "Ромы" Хавьером Пасторе, передает Foot Mercato.
По данным источника, американский клуб уже начал переговоры с агентом футболиста. "Рома" готова отпустить игрока этим летом.
Соглашение Пасторе с "Ромой" рассчитано до лета 2023 года. В текущем розыгрыше полузащитник провел 13 матчей, сделав 2 ассиста.
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|Команда
|М
|О
|1
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|20
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|Севилья
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|20
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|Реал Сосьедад
|20
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|Валенсия
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|31
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|Атлетик Бильбао
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|Гранада
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|Бетис
|20
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|12
|Леванте
|20
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|Осасуна
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|14
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|20
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|20
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|16
|Эйбар
|20
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|Мальорка
|20
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|Сельта Виго
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