Клуб Бекхэма ведет переговоры с хавбеком "Ромы" Пасторе

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Клуб Бекхэма ведет переговоры с хавбеком "Ромы" Пасторе

"Интер Майами" интересуется полузащитником "Ромы" Хавьером Пасторе, передает Foot Mercato.

По данным источника, американский клуб уже начал переговоры с агентом футболиста. "Рома" готова отпустить игрока этим летом.

Соглашение Пасторе с "Ромой" рассчитано до лета 2023 года. В текущем розыгрыше полузащитник провел 13 матчей, сделав 2 ассиста. 

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