Клуб Бекхэма заинтересован в игроке "Реала"
Хавбек "Реала" Лука Модрич может продолжить карьеру в МЛС.
По сведениям El Chiringuito, в услугах 34-летнего хорвата заинтересован клуб Дэвида Бекхэма "Интер Майами". Трансфер может состояться следующим летом.
Соглашение Модрича с клубом истекает в 2021 году. В этом сезоне он провел 9 игр, забил один гол и отдал три ассиста.
Напомним, что "Интер Майами" дебютирует в МЛС в 2020 году.
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|34
|53
|4
|Ди Си Юнайтед
|34
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|34
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|34
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|Нью Ингланд Революшн
|34
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|34
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|9
|Коламбус Крю
|34
|36
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|34
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|Western Conference
|М
|О
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|52
|4
|Сиэттл Саундерс
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|34
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|6
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|7
|Portland Timbers
|34
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|Whitecaps
|34
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|9
|Сан-Хосе Ертквейкс
|34
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|34