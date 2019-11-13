Клуб Бекхэма заинтересован в игроке "Реала"

Хавбек "Реала" Лука Модрич может продолжить карьеру в МЛС.

По сведениям El Chiringuito, в услугах 34-летнего хорвата заинтересован клуб Дэвида Бекхэма "Интер Майами". Трансфер может состояться следующим летом.

Соглашение Модрича с клубом истекает в 2021 году. В этом сезоне он провел 9 игр, забил один гол и отдал три ассиста.

Напомним, что "Интер Майами" дебютирует в МЛС в 2020 году.

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