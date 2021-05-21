Клуб Берлускони нацелился на Буффона

Фото твиттер Джанлуиджи Буффона

Вратарь туринского "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон привлёк внимание "Монцы".

Как сообщает журналист Николо Скира, клуб, принадлежащий Сильвио Берлускони, может подписать легендарного голкипера грядущим летом.

Контракт 43-летнего футболиста со "старой синьорой" истечет в конце июня, и он станет свободным агентом.

В этом сезоне Буффон сыграл 14 матчей и пропустил 9 голов.

Не пропустите: Буффон не проиграл ни одного матча в своём последнем сезоне в "Ювентусе". | http://soccernews.ru