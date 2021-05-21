Клуб Берлускони нацелился на Буффона

Теги ювентусмонцаджанлуиджи буффонсильвио берлусконитрансферы

Клуб Берлускони нацелился на Буффона

Фото твиттер Джанлуиджи Буффона

Вратарь туринского "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон привлёк внимание "Монцы".

Как сообщает журналист Николо Скира, клуб, принадлежащий Сильвио Берлускони, может подписать легендарного голкипера грядущим летом.

Контракт 43-летнего футболиста со "старой синьорой" истечет в конце июня, и он станет свободным агентом.

В этом сезоне Буффон сыграл 14 матчей и пропустил 9 голов.

Не пропустите: Буффон не проиграл ни одного матча в своём последнем сезоне в "Ювентусе". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Ла Лигу в этом сезоне?
Все опросы
Загрузка...

главное

Бэйл задумался о завершении карьеры

Бэйл задумался о завершении карьеры

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов