Клуб Берлускони одержал крупную победу в Кубке Италии

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Клуб Берлускони одержал крупную победу в Кубке Италии

В матче 2-го раунда Кубка Италии "Монца", владельцем которой является бывший президент "Милана" Сильвио Берлускони, разгромила "Триестину" со счетом 3:0.

"Монца" - "Триестина" - 3:0 (1:0)
Голы: Барилла, 23 - 1:0, Карвалью, 78 - 2:0, Мачин, 90 (с пенальти) - 3:0

"Монца": Де Грегорио, Беллуши, Беттелла, Лепоре, Аугусто, Барилла, д'Эррико, Фоссати, Фраттези, Карвалью, Финотто

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