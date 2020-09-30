Клуб Берлускони одержал крупную победу в Кубке Италии
В матче 2-го раунда Кубка Италии "Монца", владельцем которой является бывший президент "Милана" Сильвио Берлускони, разгромила "Триестину" со счетом 3:0.
"Монца" - "Триестина" - 3:0 (1:0)
Голы: Барилла, 23 - 1:0, Карвалью, 78 - 2:0, Мачин, 90 (с пенальти) - 3:0
"Монца": Де Грегорио, Беллуши, Беттелла, Лепоре, Аугусто, Барилла, д'Эррико, Фоссати, Фраттези, Карвалью, Финотто
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|Болонья
|26
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|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
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|26
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|26
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