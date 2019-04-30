Клуб Бундеслиги интересуется Смоловым

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Клуб Бундеслиги интересуется Смоловым

Нападающий московского "Локомотива" Фёдор Смолов может продолжить карьеру в Германии, сообщает Express.

По информации источника, в подписании россиянина заинтересована "Фортуна" из Дюссельдорфа.

Немецкий клуб хочет арендовать 29-летнего футболиста во время летнего трансферного окна.

"Локомотив" купил Смолова в августе прошлого года у "Краснодара" за 9 миллионов евро. В активе форварда 23 матча в составе "железнодорожников", 5 голов и 3 ассиста.

Не пропустите: "Локомотив" ведёт переговоры по трансферу защитника "Уфы". | http://soccernews.ru

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