Клуб Бундеслиги нацелился на Хвичу

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Полузащитник казанского "Рубина" Хвича Кварацхелия может продолжить карьеру в Германии.

По информации журналиста Макса Билефельда, купить грузина хочет менхенгладбахская "Боруссия".

Сумма потенциальной сделки оценивается в 15-20 миллионов евро.

В прошлом сезоне 20-летний Хвича забил 4 гола и сделал 4 ассиста в 23 матчах в составе "Рубина".

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