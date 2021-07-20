Клуб Бундеслиги нацелился на Хвичу

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Клуб Бундеслиги нацелился на Хвичу

Фото сайт РПЛ

Полузащитник казанского "Рубина" Хвича Кварацхелия может продолжить карьеру в Германии.

По информации журналиста Макса Билефельда, купить грузина хочет менхенгладбахская "Боруссия".

Сумма потенциальной сделки оценивается в 15-20 миллионов евро.

В прошлом сезоне 20-летний Хвича забил 4 гола и сделал 4 ассиста в 23 матчах в составе "Рубина".

Не пропустите: В "Рубине" рассказали, сколько им поступило предложений по Хвиче. | http://soccernews.ru 
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