Клуб Чемпионшипа объявил о переходе бывшей звезды "Челси" и "Арсенала"
Легендарный защитник Эшли Коул стал игроком "Дерби Каунти", сообщает официальный сайт клуба.
Футболист являлся свободным агентом, поэтому достался "баранам" бесплатно. В данный момент "Дерби Каунти" занимает шестое место в Чемпионшипе.
38-летний Коул за свою карьеру выступал за "Арсенал", "Кристал Пэлас", "Челси", "Рому" и "Лос-Анджелес Гэлакси". За сборную Англии сыграл 107 матчей. Трехкратный чемпион Англии, семикратный обладатель Кубка Англии, обладатель Кубка английской лиги, трехкратный обладатель Суперкубка Англии, победитель Лиги Чемпионов, победитель Лиги Европы. Ориентировочная стоимость игрока составляет 500 тысяч евро.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|23
|60
|2
|Манчестер Сити
|23
|56
|3
|Тоттенхэм
|22
|48
|4
|Челси
|23
|47
|5
|Арсенал Лондон
|23
|44
|6
|Манчестер Юнайтед
|23
|44
|7
|Уотфорд
|23
|33
|8
|Вулверхэмптон
|23
|32
|9
|Лестер Сити
|23
|31
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|23
|31
|11
|Эвертон
|23
|30
|12
|Борнмут
|23
|30
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|23
|26
|14
|Кристал Пэлас
|23
|22
|15
|Саутгемптон
|23
|22
|16
|Бернли
|23
|22
|17
|Ньюкасл Юнайтед
|23
|21
|18
|Кардифф Сити
|23
|19
|19
|Фулхэм
|22
|14
|20
|Хаддерсфилд Таун
|23
|11