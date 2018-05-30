Клуб четвертого дивизиона Италии высмеял Кариуса

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Клуб четвертого дивизиона Италии высмеял КариусаФутбольный клуб "Римини", представляющий четвертый по силе дивизион Италии, высмеял игру голкипера "Ливерпуля" Лориса Кариуса, который допустил две грубые ошибки в финале Лиги Чемпионов с "Реалом" (1:3).

"Хотел бы поприветствовать Кариуса в "Римини", это край гостеприимства. Мы все ошибаемся. Ему не повезло. Он ошибся на глазах миллионов людей. Хотел бы подарить ему год контракта с "Римини". Это идеальное место для восстановления уверенности в себе, обретения спокойствия. Но он должен понимать, что это не просто прогулка. Потому что ему придется конкурировать с великим вратарем Франческо Скотти", - сказал президент клуба.

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