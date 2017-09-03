Клуб "Диадема" в суде потребует от "Гремио" процент от продажи Роши в "Спартак"

Теги спартак москвагремиопедро роша

Клуб "Диадема" в суде потребует от "Гремио" процент от продажи Роши в "Спартак"

Клуб "Диадема" собирается подать в суд на "Гремио", который отказывается выплачивать процент от продажи нападающего Педро Роши в "Спартак", сообщает ESPN.

По сведениям издания, "Диадема" имеет право на 30 процентов от трансфера хавбека. Такие были условия перехода Роши в "Гремио" из "Диадемы" в 2014 году.

Напомним, что 22-летний Роша перешел в "Спартак" за 12 миллионов евро.

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