Клуб ФНЛ арендовал хавбека "Болоньи"

"Балтика" на своём официальном сайте объявила о переходе полузащитника "Болоньи" Хуана Мануэля Валенсии.

Калининградский клуб арендовал 22-летнего футболиста до конца нынешнего сезона.

Рыночная стоимость колумбийца оценивается в 200 тысяч евро.

За основную команду "Болоньи" Валенсия провёл только 1 матч. Сдавался в аренду "Чезене" и "Реджане".

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