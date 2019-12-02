Клуб ФНЛ близок к банкротству
Текущий розыгрыш ФНЛ может посреди сезона потерять одного из участников, сообщают российские СМИ.
Серьёзные финансовые проблемы испытывает "Луч" из Владивостока.
На декабрь запланировано очередное заседание по поводу признания клуба банкротом из-за долгов. Если суд вынесет положительно решение, то "тигры" вряд ли доиграют сезон.
По итогам 25 туров "Луч" занимает 15-е место в турнирной таблице ФНЛ, имея в своём активе 26 очков.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|17
|39
|2
|Локомотив Москва
|18
|34
|3
|ЦСКА Москва
|17
|33
|4
|Краснодар
|17
|33
|5
|Ростов
|18
|31
|6
|Динамо Москва
|18
|24
|7
|Уфа
|18
|22
|8
|Спартак Москва
|17
|22
|9
|Урал
|18
|21
|10
|Ахмат
|18
|19
|11
|Арсенал Тула
|17
|19
|12
|Оренбург
|17
|19
|13
|Крылья Советов
|18
|18
|14
|Рубин
|18
|18
|15
|Тамбов
|17
|17
|16
|Сочи
|17
|14