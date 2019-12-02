Клуб ФНЛ близок к банкротству

Текущий розыгрыш ФНЛ может посреди сезона потерять одного из участников, сообщают российские СМИ.

Серьёзные финансовые проблемы испытывает "Луч" из Владивостока.

На декабрь запланировано очередное заседание по поводу признания клуба банкротом из-за долгов. Если суд вынесет положительно решение, то "тигры" вряд ли доиграют сезон.

По итогам 25 туров "Луч" занимает 15-е место в турнирной таблице ФНЛ, имея в своём активе 26 очков.

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