Клуб ФНЛ не внёс в заявку бразильского легионера Ленина из-за 20 килограмм лишнего веса
"Акрон" собирается расстаться с бразильским полузащитником со звучным именем Маркс Ленин.
В октябре 20-летний футболист заключил с клубом из ФНЛ контракт на три года и спустя три месяца после подписания соглашения присоединился к новой команде.
На сборах хавбек шокировал тренерский штаб своим весом - 94 килограмма при росте в 176 сантиметров, то есть около 20 кг лишней массы.
Ленина убрали из заявки на сезон и вряд ли туда вернут, поскольку все четыре места легионеров уже заняли другие игроки.
Сейчас бразилец тренируется по индивидуальной программе и соблюдает диету, чтобы побыстрее вернуться к оптимальным кондициям.
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