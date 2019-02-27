Клуб ФНЛ объявил о переходе "русского Месси"

Теги нижний новгородденис давыдовтрансферыпавел голышев

Клуб ФНЛ объявил о переходе "русского Месси"

Известный российский нападающий Денис Давыдов, по прозвищу "русский Месси", стал игроком "Нижнего Новгорода", сообщает официальный сайт клуба.

Давыдов являлся свободным агентом, поэтому достался нижегородскому клубу бесплатно. Футболист подписал с клубом контракт до лета 2019 года с возможностью продления еще на год. 

Также клуб пополнили экс-форвард ЦСКА Александр Салугин и бывший полузащитник "Томи" Павел Голышев.

23-летний Давыдов является воспитанником московского "Спартака", за который провел 37 матчей, забил один гол и отдал шесть результативных передач. Также играл за "Младу Болеслав" и юрмальский "Спартак". 

"Нижний Новгород" после 24 туров занимает пятое место в турнирной таблице ФНЛ и претендует на выход в Премьер-лигу.

Не пропустите: "Зенит" интересным образом поздравил Семака.  | http://soccernews.ru

 

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Названы сроки восстановления хавбека "Спартака" Фернандо

Названы сроки восстановления хавбека "Спартака" Фернандо

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 17 34
2 Краснодар Краснодар 17 33
3 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 17 30
4 Спартак Москва Спартак Москва 17 28
5 Локомотив Москва Локомотив Москва 17 28
6 Рубин Рубин 17 25
7 Ростов Ростов 17 24
8 Ахмат Ахмат 17 23
9 Оренбург Оренбург 16 22
10 Урал Урал 17 22
11 Арсенал Тула Арсенал Тула 17 20
12 Динамо Москва Динамо Москва 17 20
13 Крылья Советов Крылья Советов 16 17
14 Уфа Уфа 17 16
15 Анжи Анжи 17 15
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 17 10
Полная таблица

топ-5 тегов