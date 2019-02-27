Клуб ФНЛ объявил о переходе "русского Месси"
Известный российский нападающий Денис Давыдов, по прозвищу "русский Месси", стал игроком "Нижнего Новгорода", сообщает официальный сайт клуба.
Давыдов являлся свободным агентом, поэтому достался нижегородскому клубу бесплатно. Футболист подписал с клубом контракт до лета 2019 года с возможностью продления еще на год.
Также клуб пополнили экс-форвард ЦСКА Александр Салугин и бывший полузащитник "Томи" Павел Голышев.
23-летний Давыдов является воспитанником московского "Спартака", за который провел 37 матчей, забил один гол и отдал шесть результативных передач. Также играл за "Младу Болеслав" и юрмальский "Спартак".
"Нижний Новгород" после 24 туров занимает пятое место в турнирной таблице ФНЛ и претендует на выход в Премьер-лигу.
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