Клуб ФНЛ "Олимп-Долгопрудный" подписал экс-защитника "Спартака" и сборной России

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Клуб ФНЛ "Олимп-Долгопрудный" подписал экс-защитника "Спартака" и сборной России

Пресс-служба клуба ФНЛ "Олимп-Долгопрудный" объявил о переходе бывшего защитника сборной России Владимира Граната.

"Сине-белые цвета мне особенно идут. Ну что, пошумим?" — сказал Гранат.

Гранат являлся свободным агентом, поэтому достался "Олимпу-Долгопрудному" бесплатно. Условия личного контракта не разглашаются.

33-летний Гранат ранее выступал за "Звезду" (Иркутск), "Динамо", "Сибирь", "Ростов", "Спартак", "Ростов" и "Рубин". За сборную России сыграл 13 матчей и забил 1 гол. 

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