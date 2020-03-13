Клуб ФНЛ призвал остановить футбольные турниры в России

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Клуб ФНЛ призвал остановить футбольные турниры в России

Председатель совета директоров "Балтики" Александр Шендерюк-Жидков считает целесообразным сделать паузу в российских футбольных турнирах.

Руководителя калининградского клуба беспокоит тот факт, что домашние матчи из-за эпидемии коронавируса придётся проводить при пустых трибунах.

"Мы понимаем, что нет никакого смысла проводить матч без болельщиков. И, на наш взгляд, было бы целесообразным приостановить чемпионат, как это сделано в Лиге Чемпионов и в других европейских национальных турнирах. Получается, в Калининграде мы играем без болельщиков, а в благоприятном регионе с болельщиками? Понимаем и разделяем обеспокоенность властей, но давайте приостановим чемпионат. Мы бы попросили поддержки клубов, в особенности которые испытывают похожие сложности. Российский чемпионат должен быть приостановлен", - сказал Шендерюк-Жидков.

На территории России зафиксировано 45 случаев заражения коронавирусом. При этом от болезни пока никто не умер.

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