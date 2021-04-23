Клуб французской Лиги 1 находится на грани банкротства

Фото: Твиттер @girondins

Известный клуб французской Лиги 1 "Бордо" объявил о том, что пандемия коронавируса имела самые негативные последствия и клуб не может самостоятельно справиться с настигнувшим его финансовым кризисом.

"Владелец команды, компания King Street, вложившая 46 миллионов евро в клуб с момента покупки, дала понять, что больше не планирует поддерживать клуб и финансировать его текущие и будущие потребности", — сообщается в заявлении пресс-службы "Бордо".

[Communiqué] Le Club placé sous la protection du Tribunal de Commerce de Bordeaux.



Plus d'infos ➡ https://t.co/mzZHTDeWgT pic.twitter.com/YxbPhvjydu — FC Girondins de Bordeaux (@girondins) April 22, 2021

Коммерческий суд уже назначил специального представителя, который будет отвечать за помощь клубу в поисках долгосрочного решения.

В текущем сезоне Лиги 1 "жирординцы" после 33 туров имеют в своем активе 36 очков и занимают 16-е место в турнирной таблице чемпионата.