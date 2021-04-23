Клуб французской Лиги 1 находится на грани банкротства
Фото: Твиттер @girondins
Известный клуб французской Лиги 1 "Бордо" объявил о том, что пандемия коронавируса имела самые негативные последствия и клуб не может самостоятельно справиться с настигнувшим его финансовым кризисом.
"Владелец команды, компания King Street, вложившая 46 миллионов евро в клуб с момента покупки, дала понять, что больше не планирует поддерживать клуб и финансировать его текущие и будущие потребности", — сообщается в заявлении пресс-службы "Бордо".
[Communiqué] Le Club placé sous la protection du Tribunal de Commerce de Bordeaux.— FC Girondins de Bordeaux (@girondins) April 22, 2021
Plus d'infos ➡ https://t.co/mzZHTDeWgT pic.twitter.com/YxbPhvjydu
Коммерческий суд уже назначил специального представителя, который будет отвечать за помощь клубу в поисках долгосрочного решения.
В текущем сезоне Лиги 1 "жирординцы" после 33 туров имеют в своем активе 36 очков и занимают 16-е место в турнирной таблице чемпионата.
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|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13