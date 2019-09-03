Клуб французской лиги 2 сделал предложение Неймару
Французский клуб "Шамбли" сделал попытку приобрести бразильского нападающего ПСЖ Неймара.
"22:30. Неймар, сейчас или никогда!" - появилась запись в твиттере "Шамбли".
Напомним, что 27-летнего бразилец хотел покинуть ПСЖ и вернуться в свой бывший клуб "Барселону". Впрочем, каталонцам не удалось купить форварда.
Стоит отметить, что "Шамбли" является новичком французской Лиги 2.
Не пропустите: Президент ПСЖ назвал сумму, за которую готов отпустить Неймара в другой клуб. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Главные новости дня: 2 сентября
-
Клуб французской лиги 2 сделал предложение Неймару
-
"Ювентус" объявил о переходе форварда сборной Северной Кореи
-
"Истанбул Башакшехир" пополнился экс-игроком "Зенита" и "Ливерпуля"
-
"Гранада" подписала трансферную цель "Спартака"
-
"Спортинг" объявил о переходе экс-форварда "Реала"
-
"Ренн" купил Рафинью, оформив 2-й трансфер по стоимости в истории клуба
-
"Галатасарай" пополнился бывшим игроком "Ювентуса"
-
1
ПСЖ объявил о переходе Икарди
-
Фалькао стал игроком "Галатасарая"
-
"Барселона" согласовала трансфер испанского таланта
-
"Ростов" может переехать в другой российский город
-
Трансфер форварда сборной России в ЦСКА сорвался
-
Месси получил трогательный подарок от африканских детей
-
"Карабах" подписал бывшего голкипера "Челси"
-
"Айнтрахт" подписал форварда сборной Португалии
-
"Рубин" объявил о переходе хавбека "Спартака"
-
"Краснодар" купил защитника "Рубина"
-
"Милан" объявил о переходе форварда сборной Хорватии
-
1
Рамос пожелал удачи Навасу в ПСЖ