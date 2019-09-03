Клуб французской лиги 2 сделал предложение Неймару

Французский клуб "Шамбли" сделал попытку приобрести бразильского нападающего ПСЖ Неймара.

"22:30. Неймар, сейчас или никогда!" - появилась запись в твиттере "Шамбли".

Напомним, что 27-летнего бразилец хотел покинуть ПСЖ и вернуться в свой бывший клуб "Барселону". Впрочем, каталонцам не удалось купить форварда.

Стоит отметить, что "Шамбли" является новичком французской Лиги 2.

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